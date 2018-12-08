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Villarreal 2 - 3 Celta Vigo

İSPANYA HABERLERİ  | 08.12.2018 22:44 | Son Güncelleme

La Liga'da milli futbolcularımız Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo deplasmanda Villarreal'i 3-2 yendi. Okay Yokuşlu maçta 1 gol atarken, Emre Mor ise şans bulamadı.

Villarreal 2 - 3 Celta Vigo

La Liga'nın 15. haftasında oynanan maçta Celta Vigo, deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Brais Mendez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Celta Vigo, 49. dakikada milli futbolcu Okay Yokuşlu ve 51. dakikada Maxi Gomez'in golleriyle farkı üçe çıkardı.

Ev sahibi ekibin 83 ve 87. dakikalarda Carlos Bacca'nın golleriyle umutlandığı maçın kalan bölümünde skoru korumasını bilen Celta Vigo, haftayı üç puanla kapadı.

Mücadeleye ilk onbirde başlayan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor yedek kulübesinde görev bekledi. Sezon başında Trabzonspor'dan İspanyol ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu galibiyetle Celta Vigo puanını 20'ye çıkarırken, Villarreal 14 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Villarreal - Celta Vigo okay yokuslu Emre Mor

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