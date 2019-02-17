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Villarreal 3 - 0 Sevilla

İSPANYA HABERLERİ  | 17.02.2019 23:00 | Son Güncelleme

La Liga'da 10 maçtır kazanamayan Villareal, Sevilla'ya karşı patladı ve rakibini 3-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Villarreal 3 - 0 Sevilla

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 20'de Alvaro, 45. dakikada Ekambi ve 86'da Alfonso'dan geldi.

Bu sonucun ardından Villareal, puanını 23 yaptı ancak 18. sırada kaldı. 3 maçtır kazanamayan Sevilla ise 37 puanla 4. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
villarreal sevilla

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