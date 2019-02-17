Villarreal 3 - 0 Sevilla

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 20'de Alvaro, 45. dakikada Ekambi ve 86'da Alfonso'dan geldi.

Bu sonucun ardından Villareal, puanını 23 yaptı ancak 18. sırada kaldı. 3 maçtır kazanamayan Sevilla ise 37 puanla 4. sırada kaldı.

