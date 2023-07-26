SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Villarreal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı! Bonservisi de açıklandı

Villarreal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı! Bonservisi de açıklandı

26.07.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal, Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth'a ödenecek bonservis bedeli konusunda Almanya temsilcisi Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Norveçli golcüyle 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

İspanyol basınına göre, Villarreal, 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Leipzig'e 10 milyon avro ödeyecek.

49 MAÇTA 33 GOL, 11 ASİST

alexander-sorloth-trabzonspor-1583482602-33225

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergileyen Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda ise 49 karşılaşmada 16 kez ağları sarstı.

Sörloth, geçen sezon kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında oynamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı!Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı!
Necati Ateş'ten Fatih Terim ile ilgili sürpriz iddia!Necati Ateş'ten Fatih Terim ile ilgili sürpriz iddia!
Messi, Amerika'da şov yapmaya başladı!Messi, Amerika'da şov yapmaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
sörloth villarreal ligi yaşında sezon alexand ekipleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Kimseye aldırmadı! Uçağa tuvaletini yaptı

Kimseye aldırmadı! Uçağa tuvaletini yaptı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.