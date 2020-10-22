Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta? Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, İspanya temsilcisi Villarreal’a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Villarreal deplasmanında mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 9. maçına çıkacak. Peki, Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte detaylar...

VILLARREAL- DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor’un deplasmanda Villarreal ile karşılaşacağı maç 22 Ekim 2020 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL- DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

El Madrigal Stadyumu’nda oynanacak Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Ukrayna Federasyonu’ndan Serhiy Boiko olarak seçildi. Serhiy Boiko’nun düdük çalacağı maçın yardımcı hakemliklerini ise Semen Shlonchack ve Viktor Matyash olacak. Maçın dördüncü hakeminde ise Vitaliy Romanov görev alacak.

VILLARREAL- DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

Unai Emery teknik direktörlüğündeki Villarreal takımının muhtemel ilk 11’i şöyle; Asenjo, Gaspar, Albiol, Torre, Pedraza, Iborra, Coquelin, Kubo, Parejo, Gomez, Alcacer