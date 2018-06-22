Villarreal, Everton'dan Funes Mori'yi transfer etti

La Liga ekiplerinden Villarreal, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol ekibi, bu kapsamda Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Funes Mori'yi transfer etti.
Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mori ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Başarılı futbolcu, milli oyuncu Enes Ünal'ın da takım arkadaşı oldu.
27 yaşındaki futbolcu bu sezonu sakatlıklarla geçirirken sadece 4 müsabakaya çıktı ve skora etki edemedi. Mori, Everton'da toplamda 67 maçta 5 gol attı.
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