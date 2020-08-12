SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Villarreal, Francis Coquelin'i transfer etti

Villarreal, Francis Coquelin'i transfer etti

İSPANYA HABERLERİ  | 12.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Valencia'da forma giyen orta saha oyuncusu Francis Coquelin'i kadrosuna kattı.

Villarreal, Francis Coquelin'i transfer etti

Villarreal, Valencia'dan Coquelin'i transfer etti... Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol basını, transferin 8 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini yazdı. Valencia'nın 2017-2018 sezonunun devre arasında Arsenal'dan transfer ettiği Coquelin, İspanyol ekibiyle 89 maça çıkıp bir gol kaydetti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
Atletico'da iki kişinin testi pozitif çıktıAtletico'da iki kişinin testi pozitif çıktı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Fenerbahçe'de forvet harekatı

Fenerbahçe'de forvet harekatı

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

F.Bahçe'nin yeni formaları satışta

F.Bahçe'nin yeni formaları satışta

Acun Ilıcalı'nın takımı dünya devlerini geçti!

Acun Ilıcalı'nın takımı dünya devlerini geçti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ünlü teknik adam resmen açıklandı!

Ünlü teknik adam resmen açıklandı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Barcelona son haftada Alaves'e patladı

Barcelona son haftada Alaves'e patladı

La Liga'da şampiyon Real Madrid

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Barcelona'da koronavirüs şoku

Villarreal, Francis Coquelin'i transfer etti

Villarreal, Valencia'dan transfer yaptı

Valencia'da koronavirüs vakası

İspanya'nın köklü kulübünde koronavirüs şoku!

Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Atletico'da iki kişinin testi pozitif çıktı

Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi

Alaves'te Pablo Machin dönemi

İspanyol kulübü Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi

Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.