Villarreal'in yeni teknik patronu Unai Emery

La Liga ekibi Villarreal, İspanyol teknik adam Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ayrıca Lorca Deportiva CF, Almeira, Valencia, Spartak Moskova ve Paris Saint Germain'de de görev aldı.

Tecrübeli teknik adam Sevilla ile üst üste 3 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırken, PSG ile 1 kez Ligue 1, 2 kez de Fransa Kupası'nı aldı. Villarreal, La Liga'yı bu sezon 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

(İHA)

