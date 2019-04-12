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Vincent Aboubakar 6 ay sonra sahalara dönüyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle 6 aydır forma giyemeyen Aboubakar'dan Porto'ya iyi haber geldi.

Vincent Aboubakar 6 ay sonra sahalara dönüyor

Porto forması giyen Beşiktaş'ın eski forveti Vincent Aboubakar, 6 aylık sakatlığının ardından yeşil sahalara dönüyor. Sezonun büyük kısmında oynayamayan Kamerunlu golcü, Porto'nun Portimonense ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilirken 4 gol ve 2 asist üretti.

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Anahtar Kelimeler:
Aboubakar porto Portekiz Portimonense

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