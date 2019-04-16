Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a dönebilir

Galatasaray, Beşiktaş, Porto ve Midtjylland hattında ilginç bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Midtjylland'ın Nijeryalı forveti Paul Onuachu için Porto devreye girerken, Portekiz temsilcisi, bu transferin bitmesi halinde Vincent Aboubakar'ı gözden çıkaracak.

Portekiz basını, Onuachu transferinin tamamlanmasının ardından Aboubakar ile yolların ayrılabileceğini bildirdi. Beşiktaş cephesi de gelişmeleri yakından takip ederken, yönetimin, Porto'nun transfer gündemini takibe aldığı, sezon sonunda Aboubakar için sürpriz bir hamle yapılabileceği bildirildi.

10 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Porto, Paul Onuachu için Midtjylland'a 10 milyon Euro teklifinde bulunacak. 2.01 boyuyla ve bitiriciliği ile dikkat çeken Nijeryalı futbolcu için Galatasaray'ın devre arasında 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilmişti. Ancak Danimarka ekibi, şampiyonluk yarışı verdiklerini belirtip bu teklifi kabul etmemişti.

Midtjylland formasını bu sezon 34 maçta giyen Onuachu, 19 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

