Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ı yuvası olarak görüyor

Aboubakar, Beşiktaş dergisinin mart sayısında yer alan ve kulübün internet sitesinde bir bölümü paylaşılan röportajda, "Burası benim evim. Bu evi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce oynadığı takımlarda görmediği atmosferi Beşiktaş'ta gördüğünü vurgulayan Aboubakar, "Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim." şeklinde görüş belirtti.

Takımın performansına değinen Aboubakar, "Çok iyi oyuncularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu siyah beyaz formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz." görüşlerine yer verdi.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası maçların taraftarsız oynanmasına değinen Aboubakar, şunları kaydetti:

"Taraftarın olmaması, saha içindeki oyun açısından duygusal bir erozyondur. Fakat taraftarımızı tanıyan oyuncular biliyor ki onlar her zaman bizim arkamızda. Bu seneyi iyi bitirmemiz lazım. Burada büyük bir paylaşım sergilememiz lazım. Güvenlik görevlilerimizden sağlık ekibine, mutfak ekibinden profesyonel idarecilerimize... Bu paylaşma ruhunu kendi içimizde yaymamız lazım."

Güçlü bir aileden geldiğini aktaran Aboubakar, "Karakterli ve yürekli bir aileden geliyorum. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim. Annem ve babam bu aileyi büyüttüler, ailenin birliği ve beraberliği için bize enerji verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

