Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş'ta sezonun son bölümünde forma giyemeyen Vincent Aboubakar şampiyonluk sonrası TRT Spor'a konuştu. İşte Vincent Aboubakar'ın açıklamaları...

"BENİM HEDEFLERİM VAR"

Beşiktaş'a beni bir daha getirdikleri için başkana, menajerime teşekkür ederim. Porto'da zor bir dönemden geçiyordum, oynamıyordum. yeniden Beşiktaş'a döndüm ve oynamaya başladım. Hayatımda kendime sürekli hedefler koyarım, hedefsiz yaşanmaz. Futbolda hedefim şampiyonluktur. Hayatta ise oğluma iyi baba olmak. Beşiktaş olarak hedefimiz vardı. Futbolcu bireyseldir. Biz üstümüze düşeni yaptık ve grup olarak başardık. Şampiyonlukta aşçıya kadar herkesin emeği var.

"İKİNCİ YARIYI İZLEYEMEDİM"

Göztepe maçında ikinci yarıyı izleyemedim. Odama dua etmeye gittim. Güçlü bir inancım var, böyle yaşarım. Geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. Öyle de oldu, öyle de olması lazımdı. Biz bu şampiyonluğu hak ettik.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Beşiktaş benim için çok özel bir kulüp. Avrupa'da ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Zor bir dönemde, zor bir sözleşme kabul ettim. Çok fazla şeyin üstesinden geldim. Şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden bir şeyler olmuyor. Buraya goller atmak için gelmedim, insanları mutlu etmek için geldim.