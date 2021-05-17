Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş'ta sezonun son bölümünde forma giyemeyen Vincent Aboubakar şampiyonluk sonrası TRT Spor'a konuştu. İşte Vincent Aboubakar'ın açıklamaları...
Beşiktaş'a beni bir daha getirdikleri için başkana, menajerime teşekkür ederim. Porto'da zor bir dönemden geçiyordum, oynamıyordum. yeniden Beşiktaş'a döndüm ve oynamaya başladım. Hayatımda kendime sürekli hedefler koyarım, hedefsiz yaşanmaz. Futbolda hedefim şampiyonluktur. Hayatta ise oğluma iyi baba olmak. Beşiktaş olarak hedefimiz vardı. Futbolcu bireyseldir. Biz üstümüze düşeni yaptık ve grup olarak başardık. Şampiyonlukta aşçıya kadar herkesin emeği var.
Göztepe maçında ikinci yarıyı izleyemedim. Odama dua etmeye gittim. Güçlü bir inancım var, böyle yaşarım. Geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. Öyle de oldu, öyle de olması lazımdı. Biz bu şampiyonluğu hak ettik.
Beşiktaş benim için çok özel bir kulüp. Avrupa'da ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Zor bir dönemde, zor bir sözleşme kabul ettim. Çok fazla şeyin üstesinden geldim. Şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden bir şeyler olmuyor. Buraya goller atmak için gelmedim, insanları mutlu etmek için geldim.
Sergen Hoca yapması gerekeni yaptı, takıma enerjisini yansıttı. Bu şampiyonlukta çok fazla kişinin emeği var. Josef de Souza, Türkiye'de uzun yıllar şampiyon olamadı, bunun isteği vardı. Valentin Rosier ağladı. Herkes bir şey yapmaya çalıştı, herkes içtendi. Tanrı bunları gördü ve bize bu şampiyonluğu armağan etti.
Deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazandık golü Atiba attı, Asisti ben yaptım. Rakiplerle arayı açmıştık. Benim için golden daha değerliydi.
Benim hayatımda sosyal medya paylaşımlarına yer yok, ben futbolcuyum.
Finalde oynamayacağım. Tedavim vardı, siz çağırdınız için geldim. Sakatlığımı yavaş yavaş biraz daha az hissediyorum. Milli takıma da haber verdim, oynayamayacağımı söyledim. Beni çağırmamalarını istedim.
Milli takıma gittim, sakatlandım. Son 3 dakika kala oyundan çıktım MR çekildi, 6 mm açık gözüktü. İstanbul'da da MR çekildi, doktorlar da 6 mm açıklık gördü. 2-3 hafta toplamda 4 haftalık süreden bahsedildi.
Milli takımdan döndükten sonra 30 maç maddesini öğrendim. Daha öncesinde bilmiyordum.
Sonra konuşmalar başladı. Ben fedakarlık yapmak istedim, takım arkadaşlarım da bunu istedi. Sivasspor maçına çıktı. Vida bir top attı, bacağımda bir şeyler hisettim. Josef'e top attım, bacağımda bir şeyler hissettim. Sivas maçı sonrası MR çekildim yeniden ödem ve kanama görüldü. Her hafta MR'a giriyorum.
Sivas maçında oynamasaydım, 1-2 hafta daha bekleseydik, bu konuşmalar olmazdı.
Bütün taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ben burada kalmak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Kulübün, menajerimle konuşması lazım.
Kevin N'Koudou benim kardeşim. Valentin Rosier ve Kevin N'Koudou'yu kalbimde hissediyorum.
Takımdaki en çalışkan oyuncu Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup çok yetenekli ama çalışmayı sevmiyor.
Beşiktaş'ın dışında Alanyaspor ve Trabzonspor'u beğeniyorum. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı beğeniyorum.
Taraftar çok özel. 2016'da ilk geldiğimde Benfica maçını unutamam. İlk yarı 3-0 gerideydik ama bizi inanılmaz şekilde soyunma odasına uğurladılar. O an, bende kaldı. Geleneksel bir taraftarımız var. Bu yapılarını korusunlar. Onların desteği çok önemli.
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