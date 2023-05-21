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Vincent Aboubakar durdurulamıyor! Adana'da da attı, şovunu yaptı...

21.05.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beklendiği gibi oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 45+4. dakikasında mükemmel bir golle ağları sarstı. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar durdurulamıyor! Adana'da da attı, şovunu yaptı...

Adana Demirspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçın ilk yarısı oldukça yüksek bir tempoda oynanırken, karşılaşmaya Vincent Aboubakar'ın golü damga vurdu.

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Müsabakanın 45+4. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in orta alandan rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasa Vincent Aboubakar, sol ayağıyla gelişine harika vurdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

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Kamerunlu yıldızın golü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

SON 10 MAÇTA...

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Öte yandan Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 10 maçta 11. kez fileleri sarsmış oldu.

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