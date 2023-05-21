Vincent Aboubakar durdurulamıyor! Adana'da da attı, şovunu yaptı...

Adana Demirspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçın ilk yarısı oldukça yüksek bir tempoda oynanırken, karşılaşmaya Vincent Aboubakar'ın golü damga vurdu.

Müsabakanın 45+4. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in orta alandan rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasa Vincent Aboubakar, sol ayağıyla gelişine harika vurdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Kamerunlu yıldızın golü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

SON 10 MAÇTA...

Öte yandan Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 10 maçta 11. kez fileleri sarsmış oldu.

