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Vincent Janssen 611 gün sonra Premier Lig'de maça çıktı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.04.2019 08:18 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 35. maçında Tottenham, ecel terleri döktüğü maçta Brighton'ı 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Vincent Janssen 611 gün sonra Premier Lig'e geri dönmüş oldu.

Vincent Janssen 611 gün sonra Premier Lig'de maça çıktı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan, bu sezon başında ise yeni bir kulüp bulamadığı için Tottenham'da kalan Hollandalı golcü Vincent Janssen yeşil sahalara döndü.

Tottenham'ın Brighton Howe & Albion ile oynadığı maçın 80. dakikasında oyuna giren Janssen, böylece 611 gün sonra Tottenham formasıyla maça çıkmış oldu.

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Tottenham, Brighton'ı Eriksen'in golüyle 1-0 yenip Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürürken, Janssen de bu sezon Premier Lig'de ilk kez süre almayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 19 maçta süre alan 24 yaşındaki Janssen, 5 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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