SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vincent Kompany'ye Vedat Muriqi tepkisi

Vincent Kompany'ye Vedat Muriqi tepkisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

Belçika Ligi ekibi Anderlecht'te sezon başında oyuncu-teknik direktör olarak kısa bir süre görev yapan Vincent Kompany Vedat Muriqi transferi için eleştirildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro'ya çıkan Fenerbahçe'nin golcüsünü istemeyen Kompany'ye tepki var.

Belçika basınında yapılan değerlendirmede, Anderlecht'in yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'yi elinden kaçırdığı belirtildi.

Anderlecht'in Vedat'ı renklerine bağlamak istediği ancak oyuncu-teknik direktör Vincent Kompany'nin ikna olmadığı ve transfere engel olduğu kaydedildi. 34 yaşındaki ismin, Kosovalı golcü yerine Kemar Roofe'nin alınmasını istediği vurgulandı.

6 milyon Euro'ya alınan Roofe'nin çok iyi bir transfer hamlesi olmadığı vurgulandı. Muriqi'nin 20 milyon Euro bedelle Tottenham'a transfer olma yolunda olduğu, Kompany'nın ise çok büyük bir hata yaptığının altı çizildi.

VEDAT MURİQİ'NİN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, sarı lacivertli forma altında 25'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıktı. Ligde 13 gol 5 asist, kupada ise 2 gol 1 asistle oynayan Vedat Muriqi, takımına toplamda 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.

(AJANSSPOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Ali Koç'tan üyelere mesajAli Koç'tan üyelere mesaj
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vincent kompany Fenerbahçe Vedat Muriqi Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

G.Saray'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

G.Saray'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

FIFA'dan Loris Karius açıklaması!

FIFA'dan Loris Karius açıklaması!

Galatasaray genç yıldız ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray genç yıldız ile anlaşmaya vardı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vincent Kompany'ye Vedat Muriqi tepkisi

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Ali Koç'tan kongre üyelerine mesaj

Ali Koç'tan üyelere mesaj

Diego Lugano: Eşcinsel takım arkadaşım vardı

Gay takım arkadaşım vardı

Fenerbahçe'de hedef Hannover forması giyen Linton Maina!

Fenerbahçe'den transfer sürprizi

Fenerbahçe'de Mauricio Isla'dan Boca Juniors sinyali

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık sinyali

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.