Vincent Kompany'ye Vedat Muriqi tepkisi

Belçika basınında yapılan değerlendirmede, Anderlecht'in yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'yi elinden kaçırdığı belirtildi.

Anderlecht'in Vedat'ı renklerine bağlamak istediği ancak oyuncu-teknik direktör Vincent Kompany'nin ikna olmadığı ve transfere engel olduğu kaydedildi. 34 yaşındaki ismin, Kosovalı golcü yerine Kemar Roofe'nin alınmasını istediği vurgulandı.

6 milyon Euro'ya alınan Roofe'nin çok iyi bir transfer hamlesi olmadığı vurgulandı. Muriqi'nin 20 milyon Euro bedelle Tottenham'a transfer olma yolunda olduğu, Kompany'nın ise çok büyük bir hata yaptığının altı çizildi.

VEDAT MURİQİ'NİN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, sarı lacivertli forma altında 25'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıktı. Ligde 13 gol 5 asist, kupada ise 2 gol 1 asistle oynayan Vedat Muriqi, takımına toplamda 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.

(AJANSSPOR)