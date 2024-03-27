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Vincenzo Montella'dan Avusturya mağlubiyeti sonrası açıklama! ''Kimsenin beklemediği bir sonuç oldu''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 01:14
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Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın Avusturya'ya 4-1 kaybettiği dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Montella, "Burada bir sorumlu varsa o da benim. Motivasyonum çok yüksek, şampiyonada çok daha iyi bir performans göstereceğiz." dedi.

Vincenzo Montella'dan Avusturya mağlubiyeti sonrası açıklama! ''Kimsenin beklemediği bir sonuç oldu''

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu. Teknik direktörümüz Montella, karşılaşma sonrasında konuştu.

"BU TARZ MAÇLAR TEKRARDAN KAFANIZI KALDIRIP DEVAM ETME FIRSATI VERİR"

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Montella, "Kimsenin beklemediği bir sonuç oldu. Ülkemiz için üzgünüz. Bu tarz maçlar tekrardan kafanızı kaldırıp devam etme fırsatı verir. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkacak analizler yapmamak lazım. İlk yarıda takımımız çok da fena oynamadı. Duruşumuz gayet iyiydi hatta oyunumuz keyif bile verdi ilk yarıda. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Bazı futbolcularımız belki de çok fazla oynamadıkları için de fiziksel olarak geri dönüşler olumsuz oldu. Bunları da görüp beraber gelişmemiz gerekiyor." dedi.

"SORUMLU VARSA O DA BENİM"

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Sözlerine devam eden Montella, "Burada bir sorumlu varsa o da benim. Kimsenin suçlanmasına gerek yok. Motivasyonum çok yüksek. Şampiyonada daha iyi performanslar göstereceğimizden eminim. Bu iki maçta güzel geri bildirimler de aldık." açıklamasını yaptı.

"GOL ATMAMIZ LAZIM"

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Vincenzo Montella, "Üzgün olduğumu söyleyebilirim buraya gelen ve bizi izleyen taraftarımız için. İlk yarıdaki futbol ve ikinci yarıdaki futbol çok farklı, öyle bir maç oldu. Baktığınızda ilk yarıda iyi bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Kesin bir şey var geliştirmemiz gereken, o da gol atmak." dedi.

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