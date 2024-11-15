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Vincenzo Montella'dan Roma spekülasyonlarına ilginç cevap! ''Beni duymak mutlu ediyor''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.11.2024 19:08
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A Milli Futbol Takımımız yarın UEFA Uluslar Ligi H Grubu 5. maçında Galler ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Yunus Akgün önemli açıklamalarda bulundular.

Vincenzo Montella'dan Roma spekülasyonlarına ilginç cevap! ''Beni duymak mutlu ediyor''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezno Montella ve Yunus Akgün zirve mücadelesi vereceğimiz Galler maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

''İLK HEDEFİMİZ A LİGİ''

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Yarınki maçın önemli olduğunu bildiklerini kaydeden Montella, "Galler maçı çok önemli. İlk hedefimiz A ligine yükselebilmek. Zorlu bir maç olacak. Konsantre olmalıyız. Üst tura yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Seyircimizin önünde 1. olarak A ligine çıkarsak mutlu oluruz. Son maça kalırsak da hedefimiz doğrultusunda yola devam edeceğiz." dedi.

ROMA İDDİALARI

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Roma ile isminin anılmasını değerlendiren Montella, "Roma ile ilgili spekülasyonları duymak beni mutlu ediyor. Oyuncular iyi performans sergiliyor ki hocanın da adı farklı kulüplerle anılıyor. Daha önce de Premier Lig vardı. Oyuncular artık milli takımda oynamayı bekliyor. Bu tür bir durum yaşanırsa ilk konuşacağım isim başkanımız olur." diye cevap verdi.

''BUNLARI BAŞARAMAZDIK''

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Geldiği günden beri güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen İtalyan teknik adam, "Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz. Futbolcularımız olmasa bu sonuçları alamazdık. Bunları başaramazdık. En büyük gururum da İzlanda maçındaki ortamımız. Kazanmamak için birçok bahanemiz vardı. Ona rağmen her şeyi yaparak kazandık. Benim için çok gurur verici oldu. Bir kimliğimiz var. Her yerde birlikteyiz. Gelişebilecek bir takımımız var. Yükselebilirsiniz de düşebilirsiniz de. Amacımız her zaman en iyisini yapabilmek." ifadelerini kullandı.Sakatlıkların kendilerini üzdüğünün altını çizen Vincenzo Montella,

SAKATLIK AÇIKLAMASI

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Sakatlıkların kendilerini üzdüğünün altını çizen Vincenzo Montella, "Kesinlikle 11 kişi ile oynayabileceğimizi söyleyebilirim. Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar sakatlandı. İrfan da yetişemedi. Ferdi de... Ahmed Kutucu'yu da yetiştiremedik. Bunlar elbette üzücü. Deniz ilk defa bizimleydi. Potansiyelli bir futbolcu. İlerleyen süreçte çok iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Eren Dinkçi ile de problemlerimiz var. Yetiştiremedik. Oyuncularla ilgili herhangi bir plan değişikliğimiz yok." şeklinde konuştu.

''BİZİ GURURLANDIRAN BİR TABLO VAR''

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Son maçta gururlandığını belirten Montella, "Umarım yaklaşımımız son İzlanda maçında gibi olur. Elbette son maçta bizi gururlandıran bir tablo vardı. Baskı yapan ve 2 gol getiren futbolcularla sahadaydık. Aynı kazanma mentalitesini sürdürmek istiyoruz." dedi.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları;

''KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ SONRASI...''

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Yunus Akgün, "İki kamp önce gelememiştim, hocamla bunu konuştuk. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih etmişti hocamız, ben süre almıyordum. Böyle olunca ben de daha çok hırslandım. Kerem kardeşimin transferi sonrası gelen fırsatı iyi değerlendirdim ve benim için önemli bir süreç başladı. Yarın önemli bir maçımız var, gruptan çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

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Dünya Kupası'na katılmanın hayalini kurduklarını dile getiren Akgün, "Dünya Kupası her futbolcunun hayali. Bunun hayalini kuruyoruz. Ayrıca orada neler yapabileceğimizin de farkındayız. Çok güzel bir ekibiz. Çok kaliteli bir takımız. Oynadığımız futboldan ve verdiğimiz mücadeleden keyif alıyoruz. Herkes çok istekli." dedi.

''BU KADAR BEN DE BEKLEMİYORDUM''

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Akgün, "Sol açık fazla oynamıyordum, Kerem gittikten sonra, Okan hocam bana sol açıkta görev vermek istediğini söylemişti. Esenler Erokspor maçında oynamıştım. Ben de açıkçası bu kadar iyi performans beklemiyordum sol tarafta." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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Yunus Akgün Vincenzo Montella milli takım
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