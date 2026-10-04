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Vincenzo Montella destek çağrısında bulundu! "Ağır ve haksız eleştiriler..."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi’nde Türkiye’nin ilk defa mücadele ettiğini belirterek, "Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Şu an ortada kendimizi tarttığımız bir senaryo var" dedi.

Vincenzo Montella destek çağrısında bulundu! "Ağır ve haksız eleştiriler..."
Emre Şen

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. A Ligi’nde ilk kez mücadele ettiklerini tekrarlayan Montella, "İstediğimiz bir tablo değil. Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Umarım yarın istediğimizi alabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YENİ YÜZLERİ GÖRME FIRSATI"

Vincenzo Montella destek çağrısında bulundu! "Ağır ve haksız eleştiriler..." 1

Takımdaki eksiklere değinen Montella, "Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim, yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair" diye konuştu.

"KENDİMİZİ TARTTIĞIMIZ BİR SENARYO VAR"

Vincenzo Montella destek çağrısında bulundu! "Ağır ve haksız eleştiriler..." 2

Montella, İtalya karşılaşmasının kendileri açısından önemli bir sınav olduğunu belirterek, "Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an ortada kendimizi tarttığımız bir senaryo var" değerlendirmesinde bulundu.

"FUTBOLCULARIMIZ HAKSIZ VE AĞIR ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENEBİLİRLER"

Vincenzo Montella destek çağrısında bulundu! "Ağır ve haksız eleştiriler..." 3

Montella, futbolculara yönelik eleştirilerin haksız ve ağır olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Bizim bazı futbolcularımız pozisyon dışı oynuyorlar. Belçika maçında 42 kere ceza sahasına girmemize rağmen gol atamadık. Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler" dedi.

"31 YAŞINDA 3. LİG’DE OYNAYAN FORVET İSTENDİ"

Vincenzo Montella destek çağrısında bulundu! "Ağır ve haksız eleştiriler..." 4

Vincenzo Montella, aday kadro konusunda kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi:

"O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. Lig’de oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası."

"FUTBOLCULARIMIZA DESTEK VERİN"

Vincenzo Montella destek çağrısında bulundu! "Ağır ve haksız eleştiriler..." 5

Milli futbolcuların desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Montella, "Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinizde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vincenzo Montella milli takım
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