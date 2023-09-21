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Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella mı olacak? Kariyeri ve biyografisi!

21.09.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vincenzo Montella sosyal medyada A Milli Takım Teknik direktörlüğü için adı geçmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İtalyan teknik direktör hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella mı olacak? İşte, kariyeri ve biyografisi...

Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella mı olacak? Kariyeri ve biyografisi!

Vincenzo Montella 21 Eylül 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyeri boyunca Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma gibi takımlarda oynayan Vincenzo Montella sosyal medyadaki paylaşımların ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Vincenzo Montella hakkında merak edilenler...

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VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi.

İtalyan eski millî futbolcu Vincenzo Montella, teknik direktörlük yapmaktadır.

VİNCENZO MONTELLA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Vincenzo Montella'nın profesyonel kariyeri:

1990-1995 Empoli
1995-1996 Genoa
1996-1999 Sampdoria
1999-2009 Roma
2007 → Fulham (kiralık)
2007-2008 → Sampdoria (kiralık)

Vincenzo Montella'nın millî takım kariyeri:

1999-2005 İtalya

VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKÖTRLÜK YAPTI?

2011 Roma (geçici)
2011-2012 Catania
2012-2015 Fiorentina
2015-2016 Sampdoria
2016-2017 Milan
2017-2018 Sevilla
2018-2019 Fiorentina
2021-2023 Adana Demirspor

VİNCENZO MONTELLA A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik adam Vincenzo Montella ile 2026 yılına kadar anlaşmaya varılacağı konuşuluyor.

Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.

Vincenzo Montella ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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