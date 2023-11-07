Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti! Arda Güler, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'yü yakın takip

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti. Ancelotti ile kısa bir toplantı gerçekleştiren Montella, Arda Güler'in son durumu hakkında bilgiler aldı.

ENES ÜNAL VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE DE GÖRÜŞECEK

Montella, İspanya’da Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü ile de görüşecek. Oyuncuların son durumu hakkında bilgi toplayan İtalyan çalıştırıcının diğer ülkeleri de ziyaret edeceği aktarıldı.

18 KASIM'DA ALMANYA MAÇI

Milli Takım 18 Kasım'da deplasmanda Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Daha sonra Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde grubundaki son maçımızda da Galler ile deplasmanda oynayacak.





