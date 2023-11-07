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  4. Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti! Arda Güler, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'yü yakın takip

Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti! Arda Güler, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'yü yakın takip

07.11.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret ederek Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arda Güler'in durumu hakkında bilgi aldığı öğrenilen Ancelotti'nin bu antrenmandan sonra Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ı da ziyaret edeceği aktarıldı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti. Ancelotti ile kısa bir toplantı gerçekleştiren Montella, Arda Güler'in son durumu hakkında bilgiler aldı.

ENES ÜNAL VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE DE GÖRÜŞECEK

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Montella, İspanya’da Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü ile de görüşecek. Oyuncuların son durumu hakkında bilgi toplayan İtalyan çalıştırıcının diğer ülkeleri de ziyaret edeceği aktarıldı.

18 KASIM'DA ALMANYA MAÇI

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Milli Takım 18 Kasım'da deplasmanda Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Daha sonra Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde grubundaki son maçımızda da Galler ile deplasmanda oynayacak.

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