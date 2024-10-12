Vincezo Montella galibiyetin ardından hücum gücüne dikkat çekti! ''Bu bir rekor''

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle mağlup etti. Gruptaki liderliğini sürdüren millilerimiz puanını 7'ye çıkardı. Teknik direktörümüz Vincezo Montella mücadele sonrası konuştu.

İşte Vincezo Montella'nın açıklamaları;

''BU BİR REKOR''

"Olgunluk testi oldu bizim için. "Neden diye sorarsanız, ilk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Maçın başından sonuna kadar takımı çok beğendim. Maçı kazanmasını bildik, bu çok önemli. 29 tane şutumuz var, bu bir rekor. Uluslar Ligi'nde kendi kategorimizde en genç takımı biziz."

''70'TEN SONRA FARKLI OLUYOR''

"Maçtan önceki toplantıda aceleci olmamamız gerektiğine dair konuşma yaptım. Her seferinde söylediğim bir cümle var, "70'ten sonra bu tarz maçlar farklı oluyor." Orayı iyi oynadığımız için mutluyum, oyuncuları tebrik ettim."

KADRO DEĞERLENDİRMESİ

"Ben çok memnunum böyle bir şey olduğu için. Kadronuzun böyle olması memnuniyet veriyor. Gerçekten memnunum böyle bir şey olduğu için."

İZLANDA MAÇINDA ROTASYON OLACAK MI ?

"3 günde bir oynadığınızda oyuncuların hepsi fiziksel enerjilerini toplayamıyor. Galler maçından sonra 5 oyuncu değiştirdik. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız. Gelecekte de umarım 4 günde bir oynanır bu tarz maçlar, çok büyük fark yaratacaktır."

''DOMİNE ETTİK''

"Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Çok zorlu olacağını bekliyorduk. Güzel bir galibiyet almak bizi sevindiriyor. Rakibimiz iyi kapanan bir takımdı. Ona rağmen 29 şut attık. Daha erken gol atabilirdik. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Domine ettiğimizi düşünüyorum. 70'ten sonra da domine ederek kazanmasını bildik, o yüzden tebrik ediyorum futbolcularımızı."