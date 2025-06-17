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Vinicius Junior’a yapılan nefret suçu ve tehdide hapis cezası

İspanyol devi Real Madrid, üzerinde Vinicius yazılı Real Madrid forması giydirilen oyuncak bebeği bir köprüde asan 4 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Vinicius Junior’a yapılan nefret suçu ve tehdide hapis cezası
Emre Şen
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid’in Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior’a Madrid şehrinde yapılan ırkçı davranışa hapis cezası verildi. Madrid İl Mahkemesi, 26 Ocak 2023’te İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid maçı öncesi Vinicius Junior’un formasını giymiş siyah bir oyuncak bebeği, Real Madrid tesisleri yakınındaki bir köprüden asan 4 taraftar hakkında bugün kararını açıkladı.

1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

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Sanıkların ayrıca olay yerinde "Madrid Real Madrid’den nefret ediyor" pankartının açtığı ve içlerinden birinin de sosyal medyada bu eylemi yaydığı belirtildi. Mahkemede eylemi gerçekleştiren kişiler suçlarını kabul ederek pişmanlıklarını dile getirirken, her biri nefret suçundan suçlu bulundu. Mahkeme, sanıklardan biri hakkında 1 yıl 10 ay, diğerleri hakkında ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıkların ayrıca verilen para cezalarını ödemeleri, 4 yıl boyunca Vinicius Jr.’a 1.000 metreden fazla yaklaşmamaları ve kendisiyle herhangi bir şekilde iletişim kurmamaları yönünde karar verildi.

Ayrıca bu süre zarfında spor müsabakaları sırasında herhangi bir futbol stadyumuna girmelerine veya yaklaşmalarına izin verilmeyecek.

Eflatun-beyazlılar, bu davada ve devam eden pek çok davada oyuncunun yanında olacaklarını, kulübün değerlerini korumak ve spor dünyasındaki her türlü ırkçı davranışı ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Vinicius Junior real madrid
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