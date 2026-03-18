Vinicius Junior'dan Manchester City taraftarına gollü mesaj! Sevinci olay yarattı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün gece erken final heyecanı yaşandı. Manchester City, sahasında Real Madrid'i ağırlarken, geri dönüş için büyük sürpriz gerekiyordu. Ballon d’Or ödülünün Rodri’ye gitmesinin ardından Manchester City taraftarının kendisi için açtığı "Stop Crying Your Heart Out" (Kalbini Ağlatmayı Bırak) pankartına goller atarak cevap veren Vinicius Junior sosyal medyada büyük ses getiren bir tepki verdi.

Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan Manchester City - Real Madrid son 16 turu rövanş mücadelesi, sadece sahadaki futbolla değil, Vinicius Jr.’ın attığı gol sonrası yaptığı sevinçle de tarihe geçti.

GOLÜNÜ ATTI! MESAJINI VERDİ...

Maçın 22. dakikasında penaltıda sahneye çıkan Vinicius Jr City ağlarını sarsarak skoru 1-0'a getirdi. Golün hemen ardından tribünlere yönelen genç yıldız, Manchester City taraftarının kendisine yönelik pankartına nazire yaparcasına ellerini gözlerine götürerek "ağlama" taklidi yaptı. Bu sevinç, hem stadyumda hem de sosyal medyada büyük yankı buldu. Vini Jr., adeta "Siz pankart açın, ben gol atarım" mesajını net bir şekilde verdi.

Brezilyalı yıldız, Ballon d’Or ödülünün Rodri’ye gitmesinin ardından Manchester City taraftarının kendisi için açtığı "Stop Crying Your Heart Out" (Kalbini Ağlatmayı Bırak) pankartına, sahada attığı gol ve "ağlama" taklidiyle epik bir yanıt verdi

REAL MADRİD ŞANS TANIMADI!

İspanyol devi 22.dakikada Vini Junior ile öne geçerken, ilk yarının sonlarnda Erling Haaland cevap vererek durumu 1-1'e getirdi. Maçın son anlarında iyice risk alan İngiliz ekibi 90+3'de bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı yıldıza engel olamadı ve maç 2-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

İlk maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılan İspanyol temsilcisi, iki maçın toplamında 5-1 yaparak tur atladı.

