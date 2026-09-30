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Vinicius Junior hakkında şoke eden iddia: 'CIA ve Rothschild ailesi tarafından öldürüldü, yerine kopyası oynuyor'

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior hakkında Brezilya'da basına yansıyan absürt bir komplo teorisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından CIA ve Rothschild ailesi tarafından ortadan kaldırıldığı ve yerine başkasının getirildiği öne sürüldü.

Vinicius Junior hakkında şoke eden iddia: 'CIA ve Rothschild ailesi tarafından öldürüldü, yerine kopyası oynuyor'
Emre Şen
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid forması giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra sosyal medyada ortaya atılan akıl almaz bir komplo teorisiyle gündeme geldi. İspanyol basınına da yansıyan iddialara göre, yıldız oyuncunun Dünya Kupası sonrasında CIA ve Rothschild ailesi tarafından öldürüldüğü ve yerine bir kopya veya başka birinin geçirildiği öne sürüldü.

DÖVMELERİNİN KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Vinicius Junior hakkında şoke eden iddia: CIA ve Rothschild ailesi tarafından öldürüldü, yerine kopyası oynuyor 1

Sosyal medyadaki bazı komplo teorisyenleri, futbolcunun Dünya Kupası'ndaki maç görüntülerinde yer alan bazı dövmelerin Real Madrid'deki son karşılaşmalarında kaybolduğunu iddia ederek bu senaryoyu savundu.

"UZAYLILAR GELECEK VE BAZI FUTBOLCULARI KAÇIRACAK"

Vinicius Junior hakkında şoke eden iddia: CIA ve Rothschild ailesi tarafından öldürüldü, yerine kopyası oynuyor 2

Öte yandan Brezilyalı medyum Vo Bahiana'nın turnuva sürecinde yaptığı, "Uzaylılar gelecek ve bazı futbolcuları kaçıracak" şeklindeki açıklamaları da teorinin etrafında dolaşan absürt iddialar arasında yer aldı.

Marca'nın aktardığı bilgilere göre, futbol dünyasında hayretle karşılanan bu komplo teorileri karşısında Real Madrid kulübü herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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