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Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi oyuncusu seçildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.06.2024 20:33
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Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi oyuncusu seçildi
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun en iyileri belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya’nın Real Madrid takımıyla bu sezon Devler Ligi’nde çıktığı 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Vinicius Junior, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Sezonun en iyi 11’inde Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Münih), Vinicius Junior (Real Madrid) yer aldı.

En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid’den Jude Bellingham elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Vinicius Junior real madrid
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