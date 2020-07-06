YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir Belediyesi 32 yeni aracını halka tanıttı

Viranşehir Belediyesi 32 yeni aracını halka tanıttı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi, ilçedeki hizmetlerde kullanılacağı 32 yeni aracı düzenlenen programla halka tanıttı.Viranşehir Belediyesi tarafından 3 yılığına kiralanan 20 damperli kamyon, 2 toprak silindiri, 2 paletli ekskavatör, 2 kazıcı yükleyici kepçe, 1 çekici tır,1 ibadethane temizleme aracı, 1 grayder,1 elektrikli kamyonet, 1 çok amaçlı otomobil ve 1 binek araçtan oluşan toplam 32 araç düzenlenen şehir turuyla ilçe halkına tanıtıldı.Şırnak Mahallesindeki belediyeye ait şantiyede düzenlenen araç tanıtım programına, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Viranşehir Belediyesi, ilçedeki hizmetlerde kullanılacağı 32 yeni aracı düzenlenen programla halka tanıttı.
Viranşehir Belediyesi tarafından 3 yılığına kiralanan 20 damperli kamyon, 2 toprak silindiri, 2 paletli ekskavatör, 2 kazıcı yükleyici kepçe, 1 çekici tır,1 ibadethane temizleme aracı, 1 grayder,1 elektrikli kamyonet, 1 çok amaçlı otomobil ve 1 binek araçtan oluşan toplam 32 araç düzenlenen şehir turuyla ilçe halkına tanıtıldı.
Şırnak Mahallesindeki belediyeye ait şantiyede düzenlenen araç tanıtım programına, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Başkan Salih Ekinci, tanıtım programından önce araçları tek tek inceledikten sonra, birim yetkililerinden bilgi aldı.
Tanıtım programında konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kiralanan araçlarla araç filolarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, yeni araçlarla birlikte ilçede hizmet seferberliği başlatacaklarını söyledi.
Koltuğa oturmaya değil, millete hizmetkar olmaya geldiğini yineleyen Başkan Ekinci, ilçenin geniş bir yol ağı olduğuna dikkat çekerek, tüm mahallelere eşit mesafede hizmet götürmek için hizmet atağının startını verdiklerini keydetti. Kiralanan araçların Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacağını ifade eden Başkan Ekinci, araçların ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dileğinde bulundu.
Yapılan konuşmanın ardından 32 araçtan oluşan araç konvoyu, düzenlenen şehir turu ile ilçe halkına tanıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Damla Eczanesi
Merkez
Gözoğlu Eczanesi
Merkez
Güzelşehir Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Mangal Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.