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Viranşehir’de tren yolu park çalışmaları başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri sonucu tren yolu parkının yapım çalışmaları başladı.Ekinci’nin girişimleri ile sonucu İlçenin Yenişehir Mahallesinde tren yolu olarak bilinen 45 dönümlük alanda yapılması planlanan park, geçtiğimiz ay Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarıldı.

Viranşehir’de tren yolu park çalışmaları başladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri sonucu tren yolu parkının yapım çalışmaları başladı.
Ekinci’nin girişimleri ile sonucu İlçenin Yenişehir Mahallesinde tren yolu olarak bilinen 45 dönümlük alanda yapılması planlanan park, geçtiğimiz ay Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarıldı. İhale aşamasının ardından yüklenici firma bugün parkta kazı çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinden inceleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ŞUSKİ Viranşehir Şube Müdürü Emin Mızraklı ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Ekinci, yapılacak park ile ilçenin rahat bir nefes alacağını söyledi.
Ekinci, 45 dönümlük alan üzerinde yapımına başlanan parkı için yoğun girişim ve çaba sarf ettiğine vurgu yaparak,‘Herşey Viranşehir İçin’ sloganı ile hizmete devam edeceklerini, daha yeşil ve yaşanabilir bir Viranşehir için bıkmadan, usanmadan ve yılmadan çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Sosyal ve spor alanlarıyla, estetik açıdan da birçok donanımı içinde barındıracağı belirtilen parkta, bisiklet parkuru, spor aletleri, koşu ve yürüyüş parkuru, havuz ile çocuk oyun grupları yer alacak.

Viranşehir’de tren yolu park çalışmaları başladı

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