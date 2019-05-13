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Virgil van Dijk'a bir ödül daha

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.05.2019 08:35 | Son Güncelleme

Daha önce İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından sezonun en iyisi seçilen Van Dijk, bu kez Premier Lig ekipleri tarafından yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Virgil van Dijk'a bir ödül daha

İngiltere Premier Lig’de 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu, Liverpool’un savunma oyuncusu Hollandalı Virgil van Dijk oldu.

Premier Lig’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oylamada Manchester City’den Arjantinli Sergio Agüero, Portekizli Bernardo Silva, İngiliz Raheem Sterling, Chelsea’den Belçikalı Eden Hazard ve takım arkadaşları Mısırlı Muhammed Salah ile Senegalli Sadio Mane’yi geride bırakan Van Dijk, sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Video oyunu üreticisi EA Sports’un sponsorluğunda verilen ödülün sahibi, Premier Lig’deki 20 takımın kaptanları, uzmanlar ve taraftarların oylarıyla belirlendi.

Van Dijk, daha önce İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen “Premier Lig’de Yılın Oyuncusu” ödülünü de kazanmıştı.

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Virgil van Dijk liverpool

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