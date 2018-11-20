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Virgil van Dijk, annesinin ölüm haberini alan hakem Ovidiu Hategan'ı teselli etti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Hollanda'nın 2-2 berabere kaldığı maç sonrası dikkatlerden kaçmayan bir görüntü yaşandı. Hollandalı Virgil van Dijk, karşılaşma sonrası hakemi hakemi teselli etti. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

Virgil van Dijk, annesinin ölüm haberini alan hakem Ovidiu Hategan'ı teselli etti!

Romanyalı hakem Ovidiu Hategan, Hollanda'nın Almanya ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Liverpool'lu Virgil van Dijk tarafından teselli edildi. Hollandalı oyuncu bunun nedenini karşılaşma sonrası açıkladı...

Van Dijk'in 91. dakikadaki golüyle Hollanda, Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Liverpool'un defans oyuncusu, bitiş düdüğünün ardından alkışlanacak bir harekete imza attı ve hakem Ovidiu Hategan'ı teselli etti. Bunun nedenini daha sonra açıklayan van Dijk, "Annesini yeni kaybettiğini söyledi ve ağlıyordu." dedi.

Hakeme güçlü olması temennisinde bulunduğunu kaydeden Hollandalı oyuncu, "Maçı da iyi yönettiğini söyledim. Bu küçük bir şey; ancak umarım ona yardımım dokunmuştur" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Virgil van Dijk Ovidiu Hategan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
annelere ağlanır ne ırk olursan ol :(
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