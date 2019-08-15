SPOR

Virgil van Dijk: Kupayı kazandığımız için mutluyum

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

Liverpool’un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk, Chelsea maçının ardından konuştu. Kendileri adına zor bir maç olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

UEFA Süper Kupa Finali’nde Chelsea’yi penaltılarla saf dışı bırakarak Beşiktaş Park’ta kupayı kaldıran Liverpool’da takımın yıldız savunmacısı Virgil van Dijk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanmalarından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, “Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Bizim için ve Chelsea için çok güzel bir maç oldu. Adrian’ın penaltıyı kurtarması nedeniyle çok mutluyum. Atmosfer çok iyiydi. İstanbul çok güzel bir şehir. Liverpool adına da güzel bir şehir olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"SOUTHAMPTON MAÇINA ODAKLANDIK"

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağının hatırlatılması üzerine konuşan Virgil van Dijk, “Sezonun neler getireceğini göreceğiz. Maç maç bakıyoruz. Şimdi ligde Southampton’la oynayacağız ve bu maça odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki sezon neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
'Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu''Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu'
Maçın adamı Sadio Mane olduMaçın adamı Sadio Mane oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Virgil van Dijk chelsea liverpool uefa süper kupa

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Fransız basınından Falcao iddiası

Fransız basınından Falcao iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

ManU, Inter'i yıktı

ManU, Inter'i yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Virgil van Dijk: Kupayı kazandığımız için mutluyum

'Kupayı kazandığımız için mutluyum'

Divock Origi: “Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu”

'Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu'

Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu

Maçın adamı Sadio Mane oldu

Liverpool’un İstanbul rüyası sürüyor

Liverpool’un İstanbul rüyası sürüyor

Marmaris'te İngiliz taraftarlar Liverpool'un zaferiyle coştu

Marmaris'te İngiliz taraftarlar coştu

Klopp: Bu gece kazanmak önemliydi ve bunu başardık

'Bu gece kazanmak önemliydi ve bunu başardık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.