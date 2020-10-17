Virgil van Dijk ofsayt pozisyonunda sakatlandı

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool'u karşıya karşıya getiren Merseyside derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

YARDIMCI BAYRAK KALDIRMADI!

Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.

Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk'ın ofsaytta olduğunu Liverpool'lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez'e bıraktı.

AKILLARA FERNANDO MUSLERA GELDİ

Virgil van Dijk'ın Everton derbisinde sakatlandığı bu pozisyonun ardından akıllara Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu geldi. Yine bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Milan Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

