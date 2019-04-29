Virgil van Dijk Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi

PFA'dan yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Van Dijk, oylamada Manchester City'den Raheem Sterling, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Chelsea'den Eden Hazard ve takım arkadaşı Sadio Mane'yi geride bırakarak 2018-2019 sezonunda ödüle layık görüldü.
Van Dijk, 2004-2005 sezonunda Chelsea'de bu onura erişen John Terry'den sonra ödülü kazanan ilk defans oyuncusu oldu.
Liverpool'a geçen yıl 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilen Van Dijk, bu sezon ligdeki 36 maçın 20'sinde kalesini gole kapatan takımının bu performansında ön plana çıktı.
Öte yandan yılın genç futbolcusu ise Manchester City'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu Raheem Sterling seçildi.
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