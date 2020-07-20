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Virüs yayma riskine karşı çöp konteynerleri bakımdan geçiriliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs sürecinde önemi artan temizlik konusunda çalışmalarını sürdürürken, tahrip olan çöp konteynerleri bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.AK Partili Bağlar İlçe Belediyesine bağlı Temizlik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede öne çıkan en önemli korunma yolu olan temizlik konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs sürecinde önemi artan temizlik konusunda çalışmalarını sürdürürken, tahrip olan çöp konteynerleri bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.
AK Partili Bağlar İlçe Belediyesine bağlı Temizlik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede öne çıkan en önemli korunma yolu olan temizlik konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çöp konteynerlerin bakım, onarım ve temizlik temizliğini gerçekleştirerek virüs yayma riskine karşı önlem alıyor. Çalışmalarda ilçe genelinde kurulan konteynerlerin bakım ve onarımı yapılıp dezenfekte edildikten sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Düzenli olarak sürdürülen bakım, onarım ve dezenfekte çalışmaları vatandaşlardan da tam not alıyor.

"Bağlar bizim evimiz, hep beraber sahip çıkalım"
Belediye ekiplerinin korona virüs ile mücadelede rehavet içerisinde olmadığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halk sağlığı için kritik öneme sahip olan temizlik konusunda titiz davrandıklarını söyledi. Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın kullandığı çöp konteynerlerini düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirip dezenfekte ediyoruz. Mücadelemiz ilk günkü heyecan ve gayretle devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz çöp konteynerlerine zarar verilmemesi hususunda hassas davranmaları, yere çöp ve maske atılmaması için özen göstermeleri. Bağlar bizim evimiz, o halde evimizi ve sağlığımızı hep beraber koruyalım. Temizlik konusunu vatandaşlık görevi olarak telaki edip ilçemize sahip çıkalım. Bu konuda aziz hemşehrilerimizin sağduyusuna güveniyoruz” dedi.

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