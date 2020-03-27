Virüsle ilgili asılsız bilgilerle bozulan uyku düzenini sağlama önerileri

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında sosyal medyada yayılan asılsız bilgiler nedeniyle vatandaşların bozulan uyku düzeninin öncelikle bu konuda doğru bilgilerin öğrenilmesi, yatmadan yarım saat önce egzersiz ya da ılık bir duş alınması ve kitap okuyarak giderilebileceğini belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde de görevli Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının insanların hem genel sağlıklarında hem de gündelik yaşamlarından ciddi değişiklikler ortaya çıkardığını dile getirdi.

Söz konusu değişikliklerin insanların kaygılandırdığını ifade eden Fidan, "Bu kaygı da insanın yaşam düzenini bozuyor. Düzenin bozulmasından uyku da olumsuz etkileniyor." dedi.

Aşırı kaygılı kişilerin 3'te 2'sinde uyku bozukluğu meydana geldiğini aktaran Fidan, uyku bozukluğu olanların yarısında da kaygı görüldüğünü dile getirdiğini söyleyerek, "Koronavirüs, kaygılanan insanların uyku düzenini bozdu. Bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını sağlayacak en önemli unsurlarından biri de sağlıklı ve düzenli uykudur." ifadelerini kullandı.