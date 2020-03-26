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Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için yediklerimize dikkat edilmesi gerektiğini, diyet yapanların bu dönemde diyetlerini bırakmaları tavsiye etti.

Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin

Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için beslenmenin önemini anlattı. Kartal, "İnsanın gereksinimi olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini alması hem hastalıklardan korunmaya hem de hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmaktadır” dedi.

Koronavirüsüne karşı nasıl beslenilmeli konusundaki akıllardaki sorulara cevap veren Kartal, "Neler yapmalıyız sorusuna karşılık olarak, öncelikle kendi evinizde kalmalısınız. En önce yapacağımız şey beslenmeden önce evimizde kalıp kendi sosyal izolasyonumuzu yapmamız lazım. Bu sırada da alışveriş yapacağımız sırada da besin tercihlerimiz çok doğru yapmalıyız. Üç şeye çok dikkat edelim. Sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Düzenli uyuyalım, hareket edelim, çünkü normal yaşantımızda egzersiz ve spor yapmasak da hareket halindeydik ama maalesef evdeyiz evde olduğumuz için de hareketlerimiz kısıtlı durumda. Mümkün oldukça ufak hareketlerle bunu değerlendire biliriz. Uyku düzeni beslenme kadar önemli. O da sizin bedeninizi besliyor” ifadelerini kullandı.

Nasıl şeyler yemeliyiz, nasıl alışveriş yapmalıyız sorularına karşılık Kartal, "Raf ömrü uzun dayanıklı ve besleyici gıdalara öncülük verirseniz bizim açımızdan daha iyi olur. Bu süreçte covit-19 grip, virüs bakteri gibi şeylerden oluşan aslında genellikle bunlardan besleniyoruz. Şunu yiyin bunu yiyin bağışıklığınız güçlenir asla hasta olmasınız ya da bulaşmaz size ya da hemen tedavi olursunuz bu virüse kapılırsanız diyemeyiz. Ama bizde vücudumuza yardım edelim. Virüs ya da bakteri girdiği zaman vücudumuzun savunma sistemi olan antikorlara yardımcı olur. Mevsimi olan meyve sebzelerden yiyelim. Bunlar neler? Bildiğimiz şeyler lahana, karnabahar, patates ve havuç aslında bildiğiniz mevsim yiyecekleri. Bunlar meyve olarak da mevsimde olan meyve yiyelim. Meyve tüketin, kuru meyve yiyin. Bu süreçte diyet yapmayın. Diyet yaparsak bağışıklığımız düşer” şeklinde konuştu.

'DİYET DEDİĞİMİZ ŞEY KİLO VERMEKTİR'

Kartal , "Şu an da bir diyet programınız varsa bundan hemen vazgeçin. Diyet dediğimiz şey kilolarınızdan kurtulmaktır. Evde maden suyu için. Herkesin bildiği gibi su tüketin. Bol bol su için, market alışveriş yaparken meyveler ağırlık verin. evde otururken bol bol sıvı tüketin. Sevdikleriniz için ve kendiniz için sağlığınıza dikkat edin ve evde kalın” önerisinde bulundu.

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koronavirüs, koronavirüs beslenme, virüslerden korunma,

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