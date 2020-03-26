Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin

Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için beslenmenin önemini anlattı. Kartal, "İnsanın gereksinimi olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini alması hem hastalıklardan korunmaya hem de hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmaktadır” dedi.

Koronavirüsüne karşı nasıl beslenilmeli konusundaki akıllardaki sorulara cevap veren Kartal, "Neler yapmalıyız sorusuna karşılık olarak, öncelikle kendi evinizde kalmalısınız. En önce yapacağımız şey beslenmeden önce evimizde kalıp kendi sosyal izolasyonumuzu yapmamız lazım. Bu sırada da alışveriş yapacağımız sırada da besin tercihlerimiz çok doğru yapmalıyız. Üç şeye çok dikkat edelim. Sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Düzenli uyuyalım, hareket edelim, çünkü normal yaşantımızda egzersiz ve spor yapmasak da hareket halindeydik ama maalesef evdeyiz evde olduğumuz için de hareketlerimiz kısıtlı durumda. Mümkün oldukça ufak hareketlerle bunu değerlendire biliriz. Uyku düzeni beslenme kadar önemli. O da sizin bedeninizi besliyor” ifadelerini kullandı.