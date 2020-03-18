Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Daikin uzmanları, virüslerden korunmak için "doğru hava" ile iç ortam hava kalitesinin artmasını sağlayan ürünlerin kullanılmasını önerdi.

Daikin açıklamasına göre, konut ve işyerlerindeki havanın "doğru hava" olması sağlık açısından önem taşıyor.

Daikin uzmanları, "doğru hava" ile iç ortam hava kalitesinin artmasını sağlayarak virüs ve mikroplardan koruyacak ürünleri tavsiye ediyor. Mevcut klimaların periyodik olarak bakımlarının yapılarak filtrelerinin temizlenmesi, hava temizleme cihazlarının kullanılması veya hem havayı temizleyen hem de nemi ayarlayabilen üstün teknolojili klimaların kullanılması "doğru hava" için yapılması gerekenleri oluşturuyor.

Havalandırma yapmak en iyi yöntemlerden biri olsa da pencere açmanın mümkün olmadığı plazalarda veya hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde bu koşulu işletmek mümkün olmuyor.

Bu noktada, hava temizleme cihazları havadaki alerjen ve mikroorganizmalara karşı etki gösteriyor ve virütik hastalıklardan korunmaya ve sağlıklı hava solumaya katkı sağlıyor.