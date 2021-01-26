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Visca'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

26.01.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Visca'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Trabzonspor, Visca'nın transferi için girişimlere başladı. Başakşehirli oyuncunun da Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile çalışmaya sıcak bakması bordo-mavilileri bu transfer için umutlandırıyor. Karadeniz ekibinin, önümüzdeki günlerde Başakşehir'le pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmanışa geçiren Abdullah Avcı'nın, ara transferde en çok istediği isimlerden birisi de eski talebesi Edin Visca...

Bordo-mavililerin, takıma önemli bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adamın talebini geri çevirmek istemediği ve bu transfer için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi.

VISCA TRABZONSPOR'U UMUTLANDIRIYOR

Yönetimin, önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir'le 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için masaya oturması bekleniyor. Visca'nın da Trabzonspor'a gelmek istemesi Fırtına'yı bu transfer için umutlandırıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Edin Visca için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada 'Bize gel' kampanyası başlatmıştı. (Akşam)

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