Visca transferi bu kez bitiyor! Devre arası bombası

Lige bomba gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 33 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sezon başında yaptığı transferlerle kendinden söz ettiren Trabzonspor, devre arasında Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini renklerine bağlayacak.

'TAVKİYE PLANLARIMIZ VAR' DEMİŞTİ

Abdullah Avcı'nın kendisine gelen soru üzerine, “Ocak ayı için transfer düşünüyoruz. Bir süredir çalışmalar yapıyoruz. Takviye planımız var” cevabı vermişti. Bu doğrultuda Trabzonspor yönetiminin Visca transferi için Başakşehir yöneticileriyle görüştüğü ve transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Visca'nın Trabzonspor'a transferi için yönetimden kolaylık istediği ve Trabzonspor'da forma giymek istediğini bildirdiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın da bu transfere dahil olarak Başakşehir kulübüyle görüştüğü ve devre arası için söz kestiği gelen haberler arasında.



