Vişneli cheesecake nasıl yapılır? Tam kıvamında çatlamayan vişneli cheesecake tarifi

Cheesecake birçok farklı çeşidiyle farklı lezzetler sunuyor. Vişnenin tatlılara kattığı tadı sevenlerin vişneli cheesecake yapmayı denemeleri gerekiyor. Eğer evde istediğiniz şekilde cheesecake yapamıyorsanız bu tarifi deneyerek çatlamayan tam kıvamında ve lezzetinde cheesecake yapabilirsiniz. Misafirleriniz bu tada bayılacak!

VİŞNELİ CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Cheesecake Tabanı için:

200 g burçak bisküvi

60 gr eritilmiş tereyağı

Cheesecake hamuru için:

600 g labne peynir

400 ml sıvı krema

1 su bardağı şeker

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Yarım limon suyu

Vişne sosu için:

300 gr dondurulmuş vişne

5 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı nişasta (yarım çay bardağı suda çözdürülmüş)

Yapılışı

İlk olarak 25 cm’lik kek kalıbımızın tabanına pişirme kağıdı yerleştirin, kelepçesini kapatarak kenarlarından fazla gelen kısımlarını makas yardımı ile kesin

Pişirme kağıdından uzun şeritler kesin ve bu şeritleri tereyağı ile kalıbın kenarlarına sabitleyin.

Daha sonra kalıbın tabanını alüminyum folyo ile kaplayın.

Cheesecakekin tabanı için bisküvileri rondodan geçirin. Tereyağını da eriterek rondodan geçirdiğiniz bisküvilerin üzerine ilave edin ve güzelce karıştırın.

Kalıbınızın tabanına hazırladığınız harcı bastırarak yerleştirin ve buzdolabına koyarak 10-15 dakika kadar bekletin. Bu aşamada harcı bardak yardımı ile bastırabilirsiniz.

Bu sırada cheesecakekinizin hamuru için labne peyniri ve kremayı mikserde güzel bir şekilde çırpın.

İçerisine şekeri de ilave ederek çırpmaya devam edin.

Yumurtaları ekleyip güzel bir şekilde çırptıktan sonra üzerine nişastayı, vanilyayı ve limon suyunu da ekleyerek güzelce karışıncaya kadar çırpın.

Kek kalıbınızı dolaptan alın ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine hazırladığınız hamuru aktarın.

Fırın tepsisine ılık su dökün ve cheesecakekinizi önceden ısıttığınız 180°C fırında 10 dakika kadar pişirin

Daha sonra sıcaklığı 160°C ye indirin ve 50 dakika daha pişirmeye devam edin.

Piştikten sonra fırınımızı kapatın ve 1 saat kadar fırının kapağını açmadan cheesecakekinizin soğumasını bekleyin.

Bu sırada vişneli sosunuzu hazırlamaya başlayın. Dondurulmuş vişneyi uygun bir tencereye alın, üzerine şekeri ve 1 su bardağı suyu ilave edin.

Nişastayı yarım çay bardağı suda çözdürün ve tencerenize ilave edin.

Sosunuzu kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız vişneli sosunuzu soğuyan cheesecakekinizin üzerine gezdirin.

Eğer vaktiniz varsa cheesecakekinizi 1 gece buzdolabında dinlendirerek, vaktiniz yoksa 2-3 saat dinlendirerek kalıptan çıkartabilir ve servis edebilirsiniz.

TAM KIVAMINDA CHEESECAKE YAPMAK İÇİN PÜF NOKTALAR

Eğer cheesecakekinizi 18 cm’lik bir kek kalıbında hazırlamak isterseniz de malzemeleri 3te 2 oranında azaltarak yapmalısınız. Yani 400 g labne, 1 paket krema, 2 yumurta, 2 kahve fincanı şeker (1 bardaktan 1 parmak kadar eksik) 1 paket krema, 2 kaşık nişasta ve birkaç damla limon suyu yeterli olacaktır.

Hazırladığınız vişneli sosun akışkan kıvamda olmasını ve kekinizden aşağı akmasını tercih ederseniz sosu servisten hemen önce hazırlayıp dökmelisiniz. Sosta nişasta bulunduğu için bekleyince jöleleşiyor

Cheesecakein tabanında bazen fındık kırığı kullanıldığı da oluyor, dilerseniz bir avuç fındık kırığı kullanabilirsiniz.

Cheesecakekinizi dilediğiniz meyveyi kullanarak hazırlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



