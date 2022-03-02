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Vitalii Sapylo kimdir, neden öldü? Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybetti! Vitalii Sapylo nereli ve kaç yaşında?

02.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo'nun Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybettiğini duyuruldu. Savaşta bir diğer isim futbolcu Dmytro Martynenko da hayata veda etti. Peki Vitalii Sapylo kimdir, neden öldü? Vitalii Sapylo nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Vitalii Sapylo kimdir, neden öldü? Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybetti! Vitalii Sapylo nereli ve kaç yaşında?

Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından iki ülke arasındaki savaş devam ediyor. Pek çok ülkeden işgal tepkisi gelirken, her iki taraftan da kayıp haberleri gelmekte.

VİTALİİ SAPYLO KİMDİR?

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından son olarak Ukraynalı iki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıklandı.

İki ülke arasındaki kızgın savaş sürerken 21 yaşındaki Vitalii Sapylo: (Karpaty Lviv) - Kiev yakınlarında çatışmada ve 25 yaşında Dmytro Martynenko (FC Gostomel) da evine yapılan bombalama sebebiyle hayatını kaybetti.

VİTALİİ SAPYLO NEDEN ÖLDÜ?

Vitalii Sapylo, başkenti savunmaya çalışırken hayatını kaybeden Ukraynalı genç bir futbolcuydu. Ellerinde silahlar olduğu bilinen isim, anavatanını işgalcilerden korumak amacıyla dışarıdaydı. Raporlara göre Sapylo, Kiev'de savaşta aktifti ve başkenti savunmak amacıyla Rus askerlerine karşı savaşıyordu.

Rus askerleri tarafından vurularak öldürülen ismin vefat haberi Ukrayna merkezli kulüp ve FIFPRO, tarafından doğrulandı ve baş sağlığı dilendi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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