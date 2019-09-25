SPOR

Vitor Hugo: Beşiktaş'la anlaşmıştım, Türkçe de öğreniyordum ama...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2019 22:33 | Son Güncelleme

Sezon başında son anda Beşiktaş'ın elinden kaçırdığı ve Fiorentina'dan Palmeiras'ın yolunu tutan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'dan transfer itirafları geldi.

Vitor Hugo: Beşiktaş'la anlaşmıştım, Türkçe de öğreniyordum ama...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın son anda elinden kaçırdığı Vitor Hugo'dan transfer itirafı geldi. Sezon başında Fiorentina'dan Palmeiras'a trasfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu, ESPN Brezilya'ya konuştu.

VICTOR RUIZ'DEN ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR

Sezon başında transfer konusunda yaşananları anlatan Hugo, ''Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum, takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı ve takım CEO'su değişmişti. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Sonra beni farketti, kendime takım aramam gerektiğini söyledi. Beşiktaş ile görüşüyorduk ve transfer bitme aşamasındaydı. Benim için hava değişikliği olmasını istiyordum. Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti.'' sözlerini kullandı.

''BİR ANDA ARAYA GİRDİ, İKNA ETTİ''

Beşiktaş'a imza aşamasındayken Palmeiras'ın yolunu tuttuğunu belirten Brezilyalı savunma oyuncusu, ''Alexandre, bana 'şampiyon olmak istiyor musun?' diye sordu. Bana yaşadığım, bildiğim bir yerde oynama imkanı sundu. Beni ikna etti. Ben de 'Tamam Alexandre seninleyim' dedim ve transfer bitti.'' şeklinde konuştu.

28 yaşındaki Brezilyalı stoper, sezon başında 5.5 milyon euro karşılığında Palmeiras'a transfer olmuştu. Beşiktaş ise ardından İspanyol Victor Ruiz'i kadrosuna katmıştı.

(Sporx)

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!
Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararıFikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Vitor Hugo

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

3 maçta kendi kalesine 2 gol attı ve 3 penaltı yaptırdı

3 maçta kendi kalesine 2 gol attı ve 3 penaltı yaptırdı

Ve derbinin hakemi açıklandı!

Ve derbinin hakemi açıklandı!

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vitor Hugo: Beşiktaş'la anlaşmıştım, Türkçe de öğreniyordum ama...

Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Beşiktaş taraftarından 'Sergen Yalçın' harekatı

Beşiktaş taraftarından 'Sergen Yalçın' harekatı

Fikret Orman başkanlık döneminde neler yaptı?

Orman başkanlık döneminde neler yaptı?

Becali: Pancu, Chelsea - Beşiktaş maçı sonrası Adrian Mutu ile içmeye gidip kayboldu

''Maç sonrası içmeye gidip kayboldu''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.