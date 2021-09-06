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Vitor Pereira, Ali Koç'un hayali gerçekleştiriyor

06.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferde en fazla 25 yaşındaki oyuncuları alan Fenerbahçe'de, 16 yaşındaki Arda dahi şans bulmaya başladı. Sarı lacivertlilere adeta gençlik aşısı yapıldı.

Vitor Pereira, Ali Koç'un hayali gerçekleştiriyor

Başkan Ali Koç'un her fırsatta dile getirdiği 'genç ve Avrupalı scout ekiplerinin takip ettiği Fenerbahçe ' hayali, teknik direktör Vitor Pereira'nın ellerinde şekilleniyor. Geçen sezon ara transferde başlatılan 'gençlik aşısı' projesi kapsamında ilk olarak 23 yaşındaki Szala'yi renklerine bağlayan sarı lacivertliler, ardından aynı yaştaki Osayi-Samuel'le anlaştı. Yaz transfer döneminde de bu politikada ısrar eden Fenerbahçe, 23 yaşındaki Rossi, Berisha, 24 yaşındaki Kim, Crespo ve 25 yaşındaki Meyer'i kadrosuna kattı.

Ayrıca, geleceğe dönük alınan 19 yaşındaki Çağtay ile 16 yaşındaki Arda, 17 yaşındaki Melih, 18 yaşındaki Fatih ve 21 yaşındaki Ferdi, Berke ile Fenerbahçe geleceğe daha güvenle bakıyor.

Şu an kadroda bulunan 27 futbolcunun yaş ortalaması 25.3 olurken, bazı maçlarda bu rakam 24'e düşüyor.

PEREIRA'NIN OĞULLARI iDMANDA

Sarı lacivertli takımın dün sabah yaptığı antrenmanı, teknik direktör Vitor Pereira'nın oğulları da izledi. Pelkas, Novak ve Sosa'nın takımdan ayrı çalıştığı idmana, sakat olan Serdar Dursun ile milliler katılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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