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Vitor Pereira: Bu maç her zaman benim aklımda kalacak

20.08.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karakterli 2 genç ile galip geldikleri için çok gururlu olduğunu söyledi.

Vitor Pereira: Bu maç her zaman benim aklımda kalacak

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, genç oyuncuları Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediğini belirtti.

Tecrübeli oyuncuların arasında her iki ismin de hatasız oynadığını ve çok çalıştığını dile getiren Pereira, "Hem Muhammed hem de Arda kendilerini çok iyi hazırladılar. Kaliteli bir oyun sergiledikleri için mutluyum. Onlar genç oldukları için değil kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuları yetiştirmek ve parlatmak adına onlara süre verilmesi gerektiğine değinen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Genç oyunculara özgüven vermeniz gerekir. Hata yaptıklarında onların desteklenmesi gerekir. Bunlar olduğunda kalite de varsa oyuncular parlar. Kariyerimde Porto gibi çok önemli bir kulüpte 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda ve Muhammed karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. İşlerine konsantre olur kendilerini geliştirirlerse ikisi de Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak."

Böylesine kapalı oynayan takımlara karşı sabırlı oynamaları gerektiğini anlatan Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Devre arasında bunun için neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. İkinci yarı bunun yansımalarını sahada gördük. Bana kupalar kazandıran çok maç oynadım ama bu maçın benim için özel bir yeri olacak. İlk maç bitti, henüz yolun yarısındayız. 1-0'lık skor çok fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Tecrübelilerin performansında, gençlerin ortaya koyduğu karakterden gururluyum. Camia olarak takım olarak taraftar olarak çok güzel bir ruh ortaya koyduk diye düşünüyorum. Çok önemli sakatlıklar yaşadık, sezon başı play-off oynuyoruz ve bu durum opsiyonları azalttı. Takım ruhuyla bunların üzerinden gelmeyi bildik. Taraftarlar bize çok yardımcı oldu. Bu maç her zaman benim aklımda kalacak. Ortaya koyduğumuz ruh ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın bunun üstesinden gelebileceğinizin bir kanıtı."

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: FENERBAHÇELİ DOĞDUM

Fenerbahçe'nin tek golünü atan Muhammed Gümüşkaya, çok mutlu olduğunu söyledi.

Attığı golün bugünde kalacağını ve yarın daha fazla çalışacağını vurgulayan Muhammed, "Fenerbahçeli doğdum, hayallerim burada kupalar kazanmak. Yıllarca forma giyebilmek. Gol atmak bugün bana nasip oldu, bunun için çok mutluyum. Bu gol bugünde kalacak, yarından itibaren daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmek zorundayım" diye konuştu.

Arda Güler ise kendisine şans verdiği için teknik direktörü Vitor Pereira'ya teşekkür ederek, "Hocama, aileme ve büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmenin hayalini kurdum, bugünlük olmadı. Abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Büyüdükçe küçülmemiz gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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