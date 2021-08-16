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Vitor Pereira: Çok zorlu bir maçtı

16.08.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor maçın ardından açıklama yaptı.

Vitor Pereira: Çok zorlu bir maçtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Takım ruhuyla kazandıklarını belirten teknik adam, "Çok zorlu bir maçtı, ligin ilk maçını dışarıda iyi bir takıma karşı oynadık, taraftarları da onları itti. Bizim sakatlık problemlerimiz vardı, takım ruhunu sahaya yansıttık, takım ruhuyla galip ayrılmayı başardık." dedi.

VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

"Hangi bölgeleri eksik buldunuz?" sorusu yöneltilen Pereira, "Bu burada konuşulacak bir şey değil" şeklinde cevap verdi. Pereira'nın verdiği sert ve net cevap sosyal medyada olay oldu.

Sakatlanan Serdar Dursun'un durumu sorulan Portekizli antrenör, "Serdar Dursun hastaneye gideceğiz, MR sonucu sonrasında durumu göreceğiz, umarım ağır bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Pereira "İlk yarıda ritmi korumayı daha çok başarmalıydık, oyun çok geçiş oyununa döndü. 2. yarıda tek forvetimiz elimizde Serdar'dı, çıkmak zorunda kaldı, takım ruhunu yansıttık, bazen sahada acı çekmeniz, fedakarlık yapmanı gerekir. 3 puanla başlamak çok önemliydi takım ve taraftarlarımız adına." dedi.

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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