Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı

Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe'nin yarın Hatayspor'a konuk olacağı maçta Enner Valencia mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Vitor Pereira, Ekvador Milli Takımı'ndan yorgun dönen ve sezon başındaki görüntüsünden uzak olan Enner Valencia'yı dinlendirecek.
Başakşehir maçında da yedek soyunan Enner Valencia, Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlamış ancak bekleneni verememişti.
Vitor Pereira Hatayspor maçında Enner Valencia'yı yedek başlatıp ileri uçta Mergim Berisha'ya görev verecek.
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