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Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı

25.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yarın saat 16:00'da Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Enner Valencia'ya ilk 11'de görev vermeyecek. Yorgun görüntüsüyle dikkat çeken Enner Valencia, Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı

Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe'nin yarın Hatayspor'a konuk olacağı maçta Enner Valencia mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Vitor Pereira, Ekvador Milli Takımı'ndan yorgun dönen ve sezon başındaki görüntüsünden uzak olan Enner Valencia'yı dinlendirecek.

"BEKLENENİ VEREMEDİ"

Başakşehir maçında da yedek soyunan Enner Valencia, Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlamış ancak bekleneni verememişti.

VITOR PEREIRA'DAN ENNER VALENCIA KARARI

Vitor Pereira Hatayspor maçında Enner Valencia'yı yedek başlatıp ileri uçta Mergim Berisha'ya görev verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Enner Valencia
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