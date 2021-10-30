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Vitor Pereira'dan futbolculara: Kazanmaktan başka çaremiz yok

30.10.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de önce Antwerp beraberliği, ardından gelen Alanya yenilgisi Vitor Pereira’yı hedef tahtasına oturttu. Portekizli teknik direktör, kritik Konyaspor maçı öncesi oyunculara uyarılarda bulundu.

Vitor Pereira'dan futbolculara: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Portekizli teknik adam ilk 11 seçimi, sürekli rotasyon yapması ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. 53 yaşındaki teknik adam, bu akşamki Konyaspor mücadelesinin hem kendisi hem de takımı için çok önemli olduğunun farkında. Pereira, Alanya mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisiyle moral anlamında çöken oyuncularına hafta boyunca adeta terapi yaptı. Portekizli hoca, sık sık hem toplu halde hem de bireysel konuşmalar gerçekleştirdi. Vitor Pereira, Konyaspor maçı öncesi dün yapılan son idmanın ardından da öğrencilerini etrafına topladı.

"KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Pereira, “Alanyaspor maçı artık geride kaldı. Buna takılıp kalamayız. Önümüze bakıp, yolumuza devam etmeliyiz. Lig uzun bir maraton. Ancak şu da bir gerçek ki Konyaspor maçını kazanmaktan başka çaremiz kalmadı. Hem yeni bir sayfa açmak, hem de taraftarımıza pes etmeye hiç niyetimiz olmadığını göstermek için 3 puan almamız şart. Rakibimiz evinde henüz yenilgi yüzü görmedi ama bizim de gücümüz ortada. Sahaya çıkıp bize yakışanı yapalım, istediğimiz sonucu alalım” diye konuştu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor Vitor Pereira
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