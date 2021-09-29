Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı öncesi açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve kaleci Altay Bayındır basın toplantısında konuştu. Tecrübeli teknik adam, takımdan gönderdiği Steven Caulker ile ilgili "Caulker iyi bir futbolcu. Bunu kendisine de dürüstçe açıkladım. Benim sistemime ve dinamiğime uymuyordu." ifadelerini kullandı.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ"

Karşılaşmayla ilgili konuşan Vitor Pereira "Hiç şüphe yok ki çok güçlü bir maç olacak. İyi bir takıma, tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir hocaları var, onunla da zaten arkadaşız. Birbirimize karşı daha iyi olmak için karşılaşacağız. Bizim kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Umarım taraftarımızın da enerjisi statta olur çünkü buna ihtiyacımız var." dedi.

"SAKATLIKTAN DÖNENLER HEMEN OYNAMAZ"

Sakat futbolcularla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Pereira "Sakat isimler yarınki maç için hazır olsalar bile bu tarz bir maçta döndürmek yerine adım adım dönmelerini sağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Maçta her halükarda 11 futbolcumuz sahada olacak." açıklamasını yaptı.

3'LÜ SAVUNMA İÇİN AÇIKLAMASI

Takımın 3'lü savunma oynamasındaki eleştirilerin azaldığının hatırlatılması üzerine Pereira "Bazen sorudan ziyade o soru bir yorummuş gibi oluyor. Sürekli üçlü defans, üçlü defans, üçlü defans diye duyuyorum ama futbol bu değil. Sistem değil, önemli olan dinamiklerdir. Futbolcular arasında nasıl bir ilişki yarattığınızdır. Maça nasıl başladığınızdır. Ama ofans anında ve defans anında farklılıklar gösterir dizilişler. Niye insanların bunu saatlerce konuştuğunu anlamıyorum. Önemli olan davranışlardır. İyi bir sezon öncesi geçirdik. İyi futbol oynadık. Serdar ve Pelkas'ın sakatlıklarını yaşadık. 3 günde bir maç oynadığımız döneme girdik ve diğer sakatlıklar da oldu. Ancak dediğim gibi sistemi değil de dinamiğimizi kaybettik biraz. Bunun üstesinden geldik, iyi maçlar çıkarttık. Sakat oyuncularımız da dönünce ofansta ve defansta dinamik futbolumuzu sergileyeceğiz. Bu tarz takımlarda çalıştığınızda hafta içi ve hafta sonu maçlar yaptığınızda antrenmanlarda hata düzeltecek vaktiniz olmuyor, videolar üzerinden ilerliyorsunuz. Önemli olan liderlik yapabilmektir. Herkes arasındaki ilişkiyi oluşturabilecek liderliği sağlamak, herkesin odaklanmış olmasını sağlamaktır." açıklamasını yaptı.

STEVEN CAULKER AÇIKLAMASI

Steven Caulker'ıon ayrılması hakkında konuşan Pereira "Caulker iyi bir futbolcu. Bunu kendisine de dürüstçe açıkladım. Hem iyi bir futbolcu hem iyi bir karakter. Ancak onun sistemi, onun oyun tarzı arkada bu kadar boşluk verdiğimiz bir sistemde benim sistemime ve dinamiğime uymuyordu. Daha fazla şans bulmak için başka takımlara giden oyuncularımıza şans diliyorum." dedi.

"KIM MIN-JAE İNANILMAZ"

Savuma oyuncusu Kim Min-Jae ile ilgili de açıklama yapan Pereira "Min-Jae'nin performansını sizin analiz etmeniz gerek. Bence o üst seviye bir futbolcu. Belki de çalıştıklarım arasında en iyilerden biri." ifadelerini kullandı.

"KOMİK OLAN ŞU, BAZI GAZETECİLER..."

Vitor Pereira Ayrıca "Komik olan şu, bazı gazeteciler bir oyuncuyu daha çok tutuyor ve seviyor. Ancak günün sonunda kararı ben veriyorum. Berisha'nın performansından mutluyum, diğer oyuncularımın performansından da mutluyum. Son maçta da dediğim gibi, çok iyi bir grubum var. Karakter, kişilik, kalite anlamında çok iyi futbolculardan oluşuyor. Çok fazla çalışıyor Berisha da özgüvenini kazanmak için. Buraya geldiğinde takımla antrenman yapacak ve seviyesini artıracak vakti olmadı. Geldiği gibi sahaya çıktı. Tıpkı, Meyer, Crespo, Rossi gibi... Onlar transfer döneminin en sonunda geldiler. Özgüvenlerini kazanmaya çalışıyorlar ama ben herkesten çok mutluyum." diye konuştu.

"HERKES TEKNİK DİREKTÖR"

Eleştirilerle ilgili açıklama yapan Vitor Pereira "Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım çünkü futbol bu. İnsanlar futbolu kafelerde, barlarda, işte sürekli konuşurlar. Aslında futbolun sihri de bu. Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İnsanlar ne yaptığınızı, metodolojinizi bilmiyorlar ancak konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Onların karar vermeleri, sahaya gitmeleri gerekmiyor. Sadece izleyip, eleştiriyorlar. Bu benim için iyi bir şey. Beni canlı hissettiriyor. Ben buradayım ve hayattayım ki benim hakkımda konuşuyorlar. Futbol benim tutkum ve söylenenleri de kabul etmem gerekiyor." dedi.

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ MU DİYEYİM?"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Pereira "Hedefimiz maçı kazanmak. Grupta birbirine çok yakın takımlar var. kalite olarak farklılıklar olsa da benzer takımlar. Bu grupta herhangi bir takımın diğerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. Lider olmak için yarışan 4 takım var. Biz de elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorum dememi mi bekliyorsunuz? Ben gerçekçi biriyim. Benim takımım savaşacak, elinden geleni yapacak. Benim için en önemli maç bir sonraki maç." açıklamasını yaptı.

BURAK KAPACAK AÇIKLAMASI

Burak Kapacak'la ilgili konuşan Vitor Pereira "Bazı oyuncularımızın biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak çok genç, teknik anlamda çok kaliteli bir isim. Kendisi 2. Lig'den geldi ve onun biraz zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman ve nasıl savunma yapması, ne zaman ve nasıl atak yapması gerektiğine dair zamana ihtiyacı var. Ben bir oyuncuya anlatmak istediğim şeyleri tam olarak anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Oynadığımız yüksek ritimli, presli oyunu oynayabilmek için rotasyona ihtiyacımız var. Rotasyon olmadan bu tempoyu devamlı olarak sürdürebilmemiz mümkün değil. Futbolcular makine değil, insan. Bu yoğunluğu korumak için rotasyon gerekiyor. Önceki maçlarda aslında elimde çok fazla çözümüm yoktu. Daha fazla çözümüm olsaydı elimde tabii ki diğer oyunculara da şans vermek isterdim. Bütün oyuncularımı aynı gemi içerisinde tutabilmek istiyorum. Bütün oyuncularım benim için öenmli, buradan onlara vermek istediğim mesaj bu." dedi.

ALTAY: "İNSANIZ, YORULABİLİYORUZ"

Soruları yanıtlayan Altay Bayındır "Biz her maçtan önce rakibin sadece forvetlerini değil, tüm oyuncularını analiz ediyoruz. Kaleci antrenörümüz ayrıldı. Bizim hangi antrenörle çalıştığımızın önemi yok. Bir kalecinin yapması gerekenler bellidir. Biz de yoğun bir maratondan geçiyoruz. Yorgun olabiliyoruz, sonuç olarak insanız. Gelişip, sağlıklı bir şekilde ilerlemek için yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"ÇALIM ATMAK BENİM KARARIMDI"

Çalım atmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Altay Bayındır "Saha içinde kararları veren oyuncu oluyor. Çalım atmak benim kararımdı. Rakip pres yaptı, çok fazla opsiyonum yoktu. Sağda bir arkadaşım vardı sadece ama onun yanında da oyuncu vardı. O hareketi yapsaydım şimdi bunlar konuşulmazdı. Futbol bu, olumsuz giden bir şeyden sonra herkes yorum yapabiliyor. yediğin bir golden sonra herkes kurtarışlara değil yediklerine odaklanıyor. Dünya çapında birçok insanın, saçma sapan hatalarıyla karşılaşabiliyoruz. Büyük bir camiada oynuyoruz, hata kabul etmeyen bir camiada oynuyoruz. Hataların en güzel yanı ders çıkarmak oluyor. Biz de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.



