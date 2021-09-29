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Fenerbahçeli Kuyt'a Sheriff hocasından tarihi cevap!

29.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ve Real Madrid'i yenerek mucizeyi başaran 12 milyon euroluk Sheriff hakkında alaycı ifadeler kullanmıştı. Kuyt, "Bence Şampiyonlar Ligi'nde yerleri yok. Şampiyonlar Ligi, şampiyonların yeridir" demişti. Dirk Kuyt'ın bu sözlerine Sheriff'in hocasından tarihi cevap geldi. Yuriy Vernydub, "Onun dünyasını parçalara ayırmayı seviyorum" dedi.

Fenerbahçeli Kuyt'a Sheriff hocasından tarihi cevap!

Moldova ekibi Sheriff, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek çılgın bir şov yaptı. Sheriff'in mucizesi dünya basınında geniş yer etti. Moldova ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılması hakkında, "Bence Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri yok. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar'ın yeridir" diyen Kuyt'a ağır cevap geldi.

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"DÜNYASINI PARÇALARA AYIRDIM!"

Sheriff hocası Yuriy Vernydub, "Büyük oyuncu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nde yerimiz olmadığını söylemişti. Dünyasını parçalara ayırdım. Onun dünyasını paramparça etmeyi seviyorum. Önümüzde biraz daha yol var. Maç maç gidip en sonunda ne olacağını göreceğiz" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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