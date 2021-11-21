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Vitor Pereira'dan şaşırtan Mesut Özil tercihi

21.11.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitor Pereira, Galatasaray maçında üçlü savunmayı bozmuyor. Portekizli hocanın kritik derbinin ilk 11'ine Mesut Özil'i yazmadığı, Sosa, Mert ve İrfan Can'la oynayacağı öğrenildi.

Vitor Pereira'dan şaşırtan Mesut Özil tercihi
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Milli araya kabus senaryosuyla giren Fenerbahçe, Galatasaray derbisi ile kara bulutları dağıtmak istiyor. Ancak sezon başından beri yaşanan Mesut Özil krizi bu derbide de bitmeyecek gibi gözüküyor.

YİNE KULÜBEDE

Vitor Pereira'nın, Mesut Özil'i ilk 11'e yazmadığı iddia edildi. Muhabirlerin aktardığı bilgilere göre orta sahada Sosa, İrfan ve Mert Hakan olacak. Hücum hattında ise Rossi ve Berisha'nın oynayacağı aktarıldı. Mesut hamle oyuncusu olacak.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Mesut Özil'i oynatmamasının sebebi çok koşacak bir orta saha oluşturma isteği. Deplasmanda daha çok koşan bir orta saha oluşturmak isteyen Vitor Pereira bu yüzden Mesut Özil'i yedek başlatacak.

8 MAÇTA OYNADI

Mesut Özil bu sezon 13 karşılaşmaya çıktı. 8 kez ilk 11'de şans buldu. 4 gol ve 1 asist üretti. Mesut, tüm kulvarlarda 7 golle oynayan Valencia'da sonra takımın en golcü ismi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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