İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel ilk 11'leri

Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Halil, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan, Mesut, Berisha
Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı'nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi.
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.
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