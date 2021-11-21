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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel ilk 11'leri

21.11.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 13 haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi Nef Stadyumu'nda ağırlıyor.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel ilk 11'leri
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Halil, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan, Mesut, Berisha

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DERBİ GİŞEDE

Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı'nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi.

ASLAN'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.


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