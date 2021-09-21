Vitor Pereira'dan şok rapor! F.Bahçe'de ayrılık

Yeni sezona ses getiren transferler ve Vitor Pereira yönetiminde başarılı sonuçlarla giren Fenerbahçe'de sezonun ilk yenilgisi Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla alındı. Perşembe günü Giresunspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin çalışmaları da şimdiden başladı.

HEM TRANSFER HEM AYRILIK

Ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği bazı isimlerle de devre arasında yollarını ayıracak.

İşte Fenerbahçe'den ayrılması beklenen futbolcular:

1-FILIP NOVAK

Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Filip Novak, kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Vitor Pereira'nın verdiği şansları değerlendiremeyen ve yaşadığı sakatlıklarla düzenli forma şansı bulamayan Filip Novak ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Filip Novak'ın adı sık sık ülkesi Çekya'nın takımlarıyla anılıyor.

Trabzonspor formasıyla özellikle 2019-2020 sezonunda harikalar yaratan Filip Novak, söz konusu sezonun en iyi 11'inde kendisine yer bulmuştu.

2-JOSE SOSA

Fenerbahçe'nin Novak gibi Trabzonspor'la sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı Jose Sosa da Sarı-Lacivertlilerle yol ayrımında. Geride bıraktığımız sezonda istikrarsız bir görüntü sergileyen Jose Sosa'nın yeni transferlerle birlikte forma şansı iyice azaldı. Jose Sosa'nın ülkesi Arjantin'e dönmesi bekleniyor.

3-SİNAN GÜMÜŞ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezon planları arasında yer almayan Sinan Gümüş, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve Sarı-Lacivertlilerde kalmak istediğini belirtmişti. Bu gelişmelerin üzerine yönetimle kriz yaşayan Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ün devre arasında takımdan ayrılması için oyuncuyla bir kez daha masaya oturulacak.

4-MURAT SAĞLAM

2019-2020 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan Murat Sağlam da bir türlü forma şansı bulamadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan Murat Sağlam ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 125 bin euro. (Akşam)



